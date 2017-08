Le parc d'attraction vosgien Fraispertuis compte sur une belle fin de saison

Cette année devait être la leur : le parc vosgien Fraispertuis, dans les Vosges, avait rénové un vieux manège, le Rocher de la mine d'or et surtout investi dans une nouvelle attraction, le Golden Driller. Mais le soleil n'a pas vraiment été de la partie au milieu de l'été.

Il reste encore quatre week-ends au parc d'attraction vosgien de Fraispertuis, à Jeanménil pour se rattraper. En effet, avec la météo capricieuse de ces dernières semaines, la fréquentation n'a pas été aussi forte qu'espérée. "Le début de saison avait été bon jusqu'au mois de juin et après on a peiné", détaille le directeur Patrice Fleurent. La nouvelle attraction ouverte au public mi-juin devait pourtant permettre au parc d'attraction de faire une excellente année :

On est dans la lignée de faire une saison comme l'année dernière, qui était une bonne saison. Mais comme on a misé sur un gros investissement, dans l'idéal on aurait pu espérer faire une meilleure saison. L'investissement a quand même été très important" - regrette Patrice Fleurot.

Le coût total des investissements à Fraispertuis cette année était de 7 millions d'euros. © Radio France - Marie Roussel

Et pour cause, le coût des rénovations du manège du Rocher de la mine d'or, plus l'installation de la nouvelle attraction les investissements tournent autour de 7 millions d'euros. Mais le directeur ne désespère pas. "Le week-end du 15 août, les parkings étaient complets, les gens étaient obligés de se garer au bord des routes."

L'an dernier, le parc d'attraction vosgien a accueilli 271 000 visiteurs.