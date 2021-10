Le parc d'attractions La Récré des 3 curés lance des nocturnes pour les vacances de la Toussaint

C'est une première à la Récré des 3 curés, le parc d'attraction proche de Brest : des nocturnes pour fêter Halloween pendant les vacances de la Toussaint qui débutent ce vendredi.

A Milizac, près de Brest, le parc d'attraction La récré des 3 curés lance des nocturnes pendant les vacances de la Toussaint. qui débutent ce vendredi. Une première, sur le thème d'Halloween, les samedis 23 et 30 octobre, pour "essayer les attractions de nuit", explique Nadine Bonnefois-Podeur, co-gérante de l'entreprise familiale

Avec la nuit, _"on sait plus trop où on est... Les ombres, la lune, ca décuple les sensations !"_ Le parc sera ouvert jusqu'à 21h30, avec la possibilité de monter dans l'attraction phare "Vertika".

Le parc déploie toute une panoplie d'animations de saison : maquillage, maison hantée, spectacles et même feu d'artifice, décors : 1,8 tonne de citrouilles disposée dans le parc.

Positif après les confinements

L'entrée se fait toujours sous condition de pass sanitaire pour les visiteurs dès 12 ans. "Aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs, il y a eu plus de difficultés au lancement, mais désormais, les choses se passent bien".

Le parc se remet après les fermetures obligatoires de la crise : "Il faut voir le positif dans toute chose, on a eu la chance de pouvoir travailler contrairement aux stations de ski.Les visiteurs nous ont fait confiance." La co-gérante du parc parle même d'un été satisfaisant et d'un "beau mois de septembre", grâce à la météo ensoleillée.