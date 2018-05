Après dix mois de travaux et 40 millions d'euros d'investissement, le parc d'attractions Spirou ouvrira ses portes début juin à Monteux (Vaucluse). Son créateur espère 500.000 visiteurs dès la première année et promet "une dynamique Spirou" sur l'économie vauclusienne et régionale.

Monteux, France

L'engagement pris sera tenu. Le nouveau parc d'attractions Spirou ouvrira bien ses portes début juin à Monteux à proximité du lac de Beaulieu. Son créateur Daniel Bulliard nous l'a confirmé à l'occasion d'une visite de chantier. Un chantier qui se poursuit à un rythme effréné.

Quinze attractions... pour commencer

Une centaine d'ouvriers, de décorateurs et de techniciens informatiques s'activent en permanence sur les 8 hectares du parc. Montage des 15 premières attractions, décorations des bâtiments, aménagement des six restaurants prévus sur place : la sécurité et le souci du détail sont de rigueur au pays de Spirou, de Fantasio, de Marsupilami et de Lucky Luke.

Prêt à décoller avec Seccotine ? © Radio France - Daniel Morin

200 emplois créés dès l'ouverture

Il faut dire que les enjeux sont très importants. Des enjeux financiers (85 millions d'euros d'investissements prévus d'ici 2022) ; touristiques (plus d'un million de visiteurs espérés à terme) et au niveau de l'emploi. Le parc créé 200 emplois -dont 120 saisonniers- dès son ouverture. Sa construction constitue un véritable ballon d'oxygène pour le bassin d'emploi et de vie de Monteux et pour les entreprises vauclusiennes, nombreuses à intervenir sur ce chantier d'envergure.

Visite de chantier sur lequel travaillent une centaine d'ouvriers Copier

Des attractions spectaculaires s'offriront aux visiteurs dans quelques semaines © Radio France - Daniel Morin

Daniel Bulliard créateur du parc Spirou : "ce positionnement est idéal pour nous" Copier

Daniel Bulliard dans l'ombre d'un géant... © Radio France - Daniel Morin

le Champignac Express : le premier modèle de cette taille installé en Europe © Radio France - Daniel Morin