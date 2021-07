Le parc de la Fontaine Enchantée ouvre enfin

Un nouveau parc d'attractions a ouvert ses portes le 16 juin, près du Havre. Il propose des jeux et des structures gonflables pour tous les enfants, de 2 à 15 ans. Un projet familial reporté par la crise sanitaire et qui aurait pu ne jamais voir le jour.

Les enfants bondissent sur les structures gonflables : "j'adore le parc, il est trop génial", lance l'un d'eux. "Moi j'aimerais être là tous les jours", l'interrompt son copain dans un joyeux brouhaha.

Le toboggan gonflable, attraction favorite des enfants © Radio France - Juliette Geay

Ça y est, le parc de la Fontaine Enchantée est bien ouvert, à Fontaine-la-Mallet. Maximilien Duquenoy, propriétaire, nous fait la visite. "Dans la zone aquatique, il y a un toboggan géant qui fait partie des plus grands au monde en gonflable." 11 mètres de haut exactement pour ce boudin d'air. Un peu plus loin, un parcours aventure et juste en face, l'espace "Baby Crapouille", pour les petits de 0 à 3 ans. Les parents peuvent monter dans certaines attractions pour profiter avec leurs enfants.

L'espace "Baby Crapouille" pour les enfants de 0 à 3 ans © Radio France - Juliette Geay

Un rêve familial perturbé par le covid

Ce trentenaire à lunettes, ancien vendeur de glaces, a fondé le parc avec sa compagne Camille. "C'est un rêve de toujours. Depuis tout petit, je baigne dans le milieu du loisir avec mes parents. Ce projet de parc d'attractions me tenait à cœur depuis plusieurs années."

Il faut avoir un mental de fou.

Malheureusement il a failli ne jamais voir le jour. "Au moment où on a obtenu les autorisations, le covid est arrivé, donc on a pris la décision de reculer d'un an le projet. Ensuite, le deuxième confinement nous a encore retardé."

Maximilien et Camille, résidents de Fontaine-la-Mallet, ont fondé ce parc en famille. © Radio France - Juliette Geay

Pas de quoi décourager le couple. "Il faut avoir un mental de fou", renchérit Camille. "Maximilien l'a énormément. Il y a des moments qui ne sont pas toujours faciles, on nous met des bâtons dans les roues. Mais il faut toujours y croire. Quand on veut, on peut", conclut-elle avant de retourner servir les clients au snack.

Une fois la crise sanitaire derrière eux, ils aimeraient déjà agrandir le parc.

Maximilien - fondateur et propriétaire du parc Copier

Le parc est ouvert tout l'été. Tarifs : 9,5 € pour les enfants (de 3 à 15 ans) et 6,5 € avec une consommation pour les adultes. Gratuit pour les petits de moins d'1m30 et pour les plus de 60 ans. Les horaires et informations pratiques sont disponibles sur la page Facebook du parc.