Le parc de reptiles Alligator Bay ne rouvrira que le 9 juin

Il abrite plus de 700 reptiles, crocodiles, iguanes, tortues, serpents mais aussi le plus grand groupe d'alligators en Europe. Le parc Alligator Bay, fermé au public depuis la fin octobre, a désormais une date en ligne de mire pour sa réouverture : ce sera le 9 juin.

A l'intérieur, l'activité ne s'est jamais vraiment arrêtée. Le directeur Jean-Christophe Macé, ses parents, des passionnés de reptiles à l'origine de ce parc zoologique et les quatre soigneurs se relaient pour s'occuper des animaux, nettoyer, réaménager certaines cages ou tout simplement les nourrir. "Je découpe du trèfle pour les iguanes, car c'est très nutritif, raconte Mathilde Blouin. En ce moment, on a plus de temps pour observer les animaux, voir leurs attitudes".

Alligator Bay abrite plus de 700 reptiles à Beauvoir dans la baie du Mont-Saint-Michel © Radio France - Lucie Thuillet

Mai, l'un des plus gros mois de l'année

Ici, sur la petite dizaine de salariés, seul les personnels d'accueil et de ménage sont au chômage partiel. "Ouvert ou non, le travail reste quasiment le même, explique Jean-Christophe Macé. Les crocodiliens font un à deux repas par semaine. Ca représente trois tonnes de viande par an. Mais plus que la nourriture, c'est l'énergie qui est un gros poste de dépense."

Ambiance très calme pour les crocodiles du Nil en ce moment. © Radio France - Lucie Thuillet

Dans la serre des crocodiles, il faut maintenir une température de 26 à 28 degrés, d'où des factures de chauffage importante. Le parc reçoit des aides actuellement pour couvrir une partie de ces charges fixes mais ces aides ne seront pas éternelles, s'inquiète le directeur, d'autant que le parc va rester fermer tout le mois de mai, l'un des principaux mois de l'année pour Alligator Bay.

On a une activité touristique saisonnière. On reçoit la plupart des visiteurs d'avril à septembre. Et ça nous permet de vivre toute l'année. Là, on est amputé de deux des mois les plus forts, avril et mai, donc pour notre trésorerie, ça risque d'être compliqué en fin d'année.

Alligator Bay reçoit - en temps normal- entre 110 et 115 mille visiteurs par an, dont près de 40% d'étrangers.

Carnet rose

En attendant la reprise, dans un mois, les dirigeants et les soigneurs du parc ont eu une bonne nouvelle ce dimanche 9 mai : la naissance d'un petit iguane à queue épineuse du Yucatan, une éclosion rare en captivité pour cette espèce.