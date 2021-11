Le parc des expositions de Saint-Lô transformé en salle de concert pour les Rendez-vous Soniques

Six jours, six lieux, 36 artistes ou groupes : les Rendez-vous Soniques vont faire vibrer Saint-Lô à partir de ce mardi 9 novembre. La chanteuse Clara Luciani inaugure cette douzième édition et sera le premier concert du festival donné au parc des expositions.

Cette année, le principal lieu de concert des Rendez-vous Soniques, ce n'est pas la salle Beaufils qui est actuellement en travaux, mais le parc des expositions transformé pour l'occasion en grande salle de concert de 2700 places. C'est donc beaucoup plus que la jauge habituelle de 1500 places de la salle Beaufils.

Depuis jeudi, l'équipe technique aménage la salle. Des gradins de 700 places ont été installés face à la grande scène, qui pourra accueillir tous les décors et les scénographies des artistes. "Nous l'avons transformé en une salle accueillante pour le public et les artistes. Et nous avons prévu toutes les installations techniques pour que la salle soit optimum", raconte Anthony Hamel, le directeur technique du festival.

Quant à l'acoustique des lieux, "c'est la question que me posent de nombreux saint-lois mais on fait désormais, en 2021, de bons systèmes de diffusion sonore et on fait tout, dans la salle, pour que ce soit le mieux possible".

Le premier concert des Rendez-vous Soniques au parc des expositions de Saint-Lô, c'est Clara Luciani ce mardi 9 novembre à 20h © Radio France - Lucie THUILLET

Attention aux bouchons

Les organisateurs ont travaillé aussi sur l'aménagement extérieur du site "pour essayer de fluidifier la circulation et éviter que ça bouchonne car les parkings sont assez petits", explique Martin Yvain, régisseur du site. Mais ils comptent aussi sur le covoiturage et les navettes qui circulent depuis Agneaux.

Enfin, les organisateurs "croisent les doigts" : ils espèrent que l'allocution du président de la République ce mardi soir ne remettra pas tout ce travail en question.