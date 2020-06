Le parc des loups du Gévaudan en Lozère rouvre ses portes

Fermé depuis un an pour cause de travaux, le parc de Sainte-Lucie accueil de nouveau depuis ce mercredi les visiteurs.

SAID MAKHLOUFI

Le parc à loup a augmenté sa surface d’accueil. À l'intérieur un nouveau bâtiment avec une boutique et un restaurant. Un parking réaménagé, ainsi que de nouveaux enclos pour les loups. Ceux-ci devraient pouvoir être mieux vus par les visiteurs, grâce à une mise en valeur du parc. De jour, mais aussi de nuit, grâce à un éclairage adapté. Avec ces travaux, l’objectif est d’augmenter la fréquentation du parc en perte de vitesse depuis quelques années. Il y a 20 ans les loups du Gévaudan attiré 100 000 visiteurs par an contre 70 000 aujourd’hui.

Une passerelle pour admirer les loups © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Son agrandissement vise à attirer davantage de touristes dans le département explique le directeur du site Nicolas Leclerc : "une forme de modernisme, la volonté c’est d’offrir aux visiteurs un espace ou se sentir bien et surtout rester plus longtemps. _Sur l’ancienne version du parc, les visites était très courte_. On souhaite garder les gens une demi-journée voir toute la journée".

L’hébergement a lui aussi était revu, avec la construction de logements touristiques au cœur du parc avec vue sur les loups et sur le ciel.