Le parc du château d'Abbadia rouvre ses portes à Hendaye après six mois de fermeture

Les premiers visiteurs de 2021 sont arrivés ce mercredi au château d'Abbadia à Hendaye. Après six mois de fermeture, le parc a pu rouvrir ce mercredi. Pour l'instant, seul le parc est ouvert, l'intérieur du château pourra rouvrir à la même date que la plupart des lieux culturels de France, autrement dit, le 19 mai prochain.

La végétation a commencé a bien repousser après les travaux terminés l'été dernier. © Radio France - Anthony Michel

Une bonne nouvelle pour les Hendayais qui n'avaient pas pu s'y balader depuis si longtemps. C'est le cas par exemple de Thierry venu volontairement dès sa réouverture. "C'est toujours un plaisir de venir ici, on n'a jamais la même vue, les mêmes couleurs. C'est toujours une joie de regarder et d'admirer les paysages" sourit l'Hendayais. "Et maintenant, on attend les beaux jours pour ça fleurissent". Et puis dans le parc pour ce premier jour, il y a aussi de nouveaux visiteurs. C'est le cas de Dominique, récemment installé à Hendaye, et qui n'avait pas encore pu entrer dans le parc. "Il fallait y être quoi! Et puis, même si les fleurs sont pas encore tout à fait au rendez vous, mais l'appareil photo il sera toujours là donc on en fera tout au long de la saison". Ce jurassien d'origine découvre aussi l'extérieur du château. _"C'est fantastique, quoi. L'architecte qui a fait ça hier, c'était un grand malade! Quand on voit toutes les gargouilles, toutes les représentations, c'est vraiment très étonnant. C'est supe_r"

Une réouverture exaltante aussi pour les équipes, "aujourd'hui, on s'est écrit tous des messages entre les guides, on avait un peu l'impression que c'était la rentrée des classes, on est tous excités", sourit Milène Muller, guide conférencière au Château Observatoire Abbadia et responsable de l'équipe de guides. Même si économiquement, ce n'est pas forcément une opération rentable à seulement deux euros la visite du parc, mais c'était une volonté forte explique Milène Muller: "ce n'est pas forcément un choix économique c'est plus un signe fort pour montrer aux locaux, aux touristes de passage aussi, que ce n'est pas parce qu'on est encore contraint de ne pas pouvoir ouvrir l'intérieur d'Abbadia que l'on se laisse enfermer non le but c'est vraiment de pouvoir profiter de tout ce qu'on peut".

L'intérieur du château d'Abbadia pourra rouvrir comme la plupart des lieux culturels, le 19 mai prochain explique Milène Muller, guide conférencière et responsable de l'équipe de guides © Radio France - Anthony Michel

L'entrée du parc est donc sur réservation sur le site du château, avec des activités spécifiques pour les enfants: un jeu de piste, accessible tous les jours d'ouverture, les mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h. Comme pour l'été dernier, il y a un sens unique de visite dans le pavillon d'accueil, et le parc est en accès libre, avec masque obligatoire.