"On a hâte d'accueillir nos premiers visiteurs" : le parc France Miniature rouvre ses portes à Elancourt

Le parc France Miniature a la forme de l'Hexagone avec 117 des plus beaux monuments français

Après la Tour Eiffel hier et avant les batobus sur la Seine mercredi prochain, c'est aujourd'hui le parc France Miniature qui rouvre ses portes, à Elancourt dans les Yvelines. "On a hâte de voir revenir nos premiers visiteurs", s'enthousiasme Marianne Edvire, responsable communication de France Miniature, sur France Bleu Paris, ce vendredi matin.

Quelques changements pendant le confinement

"On a pris soin de remettre en état notre parc qui s'était retrouvé, comme nous, confiné, en sommeil un peu plus longtemps. Tout est en place, les maquettes sont en place. On a pu retravailler tous les ensembles végétaux, puisque la nature s'était bien réinstallée pendant ce printemps si particulier", détaille-t-elle.

Tout le parc est accessible, hormis une seule attraction, "qui ne permet pas de garantir la distanciation physique", ajoute Marianne Edvire. Mais sur l'ensemble des 5 hectares, les 117 monuments peuvent être visitables. Les enfants peuvent "jouer avec les décors, manipuler une écluse, s'essayer à être le roi Arthur en Bretagne", à condition d'utiliser les distributeurs de gel hydroalcooliques.

La jauge d'entrée n'est pas limitée pour autant. La taille du permet de garantir une circulation des visiteurs sans trop de croisements. "On fait entre 1 000 et 1 500 visiteurs par jour ; si une jauge nous avait été imposée elle aurait sûrement été au delà", explique Marianne Edvire. En revanche, les visiteurs sont invités à acheter leur billet à l'avance.