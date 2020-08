L'Yonne revisitée : le parc, l’autre trésor du château d’Ancy-Le-Franc

Les jardins à la française s’étendent à l’Est et à l’Ouest du Château d'Ancy-Le-Franc. Une fontaine trône au centre du parterre Ouest. Des rosiers à fleurs jaunes dessinent des allées sur une étendue de pelouse.

A l’Est du château d'Ancy-Le-Franc, le parterre a été créé en 2017. © Radio France - Thierry Boulant

Une reproduction spectaculaire

A l’Est du château, le parterre a été créé en 2017. Quatre motifs fleuris, séparés par des allées de graviers quartz blancs, se partagent les 10 000 mètres carrés. Ils reproduisent le décor d’une chambre du château. « Laure Quoniam, une architecte-paysagiste a pris quatre modèles de la chambre des fleurs », explique Bruno Létienne responsable de l’entretien du domaine depuis 10 ans, « pour les reproduire en les agrandissant cent fois ».

Le parterre Est reproduit des décors de la Chambre des Fleurs dans le Château © Radio France - Thierry Boulant

Une dizaine de jardiniers pour entretenir les parterres de fleurs

Les pétunias et les œillets donnent de la couleur à ces motifs. Ce jardin est entretenu par une dizaine de jardiniers de l'E.S.A.T de Ravières, l'établissement et service d'aide par le travail qui a pour objectif l'intégration des adultes handicapés. "En ce moment, on est en train de tailler les œillets pour la seconde floraison", explique Cédric, l'un de ces jeunes jardiniers en situation de handicap, "il faut de la délicatesse pour ne pas couper les bourgeons verts, il ne faut surtout pas se précipiter", précise t-il en coupant les tiges avec son sécateur.

Le parterre Ouest du Château d'Ancy-Le-Franc, ses rosiers et sa fontaine © Radio France - Thierry Boulant

Deux à trois fois par semaine, cette petite équipe s'occupe des parterres dans ce cadre particulièrement majestueux. "On a le château d'un côté et la fontaine de l'autre" s’extasie Bertrand Kermarrec, le moniteur du groupe, "on a le parc avec les oies, c'est agréable de travailler ici et chaque endroit est différent."

Les jardins à la Française sont entretenus par une dizaine de jardiniers de l'E.S.A.T de Ravières. © Radio France - Thierry Boulant

Un parc à l'Anglaise romantique

Changement d'ambiance au sud du château avec un parc à l'Anglaise. " C'est un peu plus brouillon que les parterres", précise Bruno Letienne, "Ce sont des chemins qui serpentent autour de l'étang avec un petit îlot et son pavillon qu'on appelle La Folie. "À l'époque, le propriétaire allait batifoler au milieu de l'île".

Le parc à l'anglaise du Château d'Ancy-Le-Franc et son îlot pour une promenade romantique. © Radio France - Thierry Boulant

Le parc change constamment de couleur. Au début du printemps, c'est le jaune qui domine, puis le blanc arrive et ainsi de suite. L'été, on est plutôt sur le violet avec des fleurs sauvages qui poussent autour de l'étang. Les oies dodelinent entre les arbres et font aussi le charme de ce lieu : "il y a 45 oies qui se promènent partout", explique Bruno, "ça fait le plaisir des enfants qui parfois courent après".

Le parc du Château d'Ancy-Le-Franc © Radio France - Thierry Boulant

Le domaine est vaste et quand on y flâne, les autres visiteurs disparaissent rapidement de notre vue. Au bout de quelques centaines de mètres, le parc du Château d'Ancy-Le-Franc nous appartient.

Bruno Letienne, s'occupe de l'entretien du Domaine du Château d'Ancy-Le-Franc depuis 10 ans. © Radio France - Thierry Boulant