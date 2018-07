Saint-Pierre-des-Nids, France

En France, il y a actuellement 7 Géo Parcs mondiaux. Ils sont tous dans le sud-est du pays, Lubéron, Haute-Provence, Quercy, Beaujolais, Ardèche. Aucun dans l'Ouest. Un vide à combler.

Un label Unesco, c'est une locomotive pour le tourisme"

Alors, un géo parc, c'est une aire protégée qui possède des atouts géologiques exceptionnels et un riche patrimoine culturel. Et c'est évidemment un produit d'appel touristique souligne l'élue mayennaise Christelle Auregan, chargée de piloter la candidature du Parc Régional : "un label Unesco ça va permettre de sortir du lot, c'est une locomotive pour le tourisme mais aussi pour notre économie. Car, derrière, il y a des commerçants, des artisans, des restaurateurs, des hôteliers. Et une visibilité internationale ça va donner du punch aux différentes politiques touristiques départementales, en Mayenne, dans l'Orne, la Manche et la Sarthe".

Le Parc Régional Normandie-Maine, 4 départements, 2 régions

L'objectif est d'attirer des scientifiques, des amateurs, des passionnés de nature et des touristes qui veulent s'offrir un grand bol d'air et s'amuser. Et pour ça, des aménagements de site dits sensationnels sont prévus comme des tyroliennes, des Via Ferrata et des plateformes d'observation suspendues au-dessus du vide.

L'Unesco devrait approuver la démarche en 2022

Le label Unesco, ce n'est pas pour tout de suite. La candidature sera présentée dans deux ans, le temps de finaliser le dossier. L'organisation rendra son verdict au printemps 2022. Si c'est oui, la Mayenne sera alors valorisée au niveau mondial.