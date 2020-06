Le parc Spirou Provence rouvre pour une nouvelle saison à Monteux

Préconisations sanitaires en tout cas pour cette troisième année du parc avec des messages sonores, des marquages au sol, et des bornes de distribution de gel hydroalcoolique pour respecter les règles d'hygiène. L'accès a été limité à 3000 visiteurs par jour. Les boutiques de souvenirs et les restaurants seront également ouverts. Cependant le nombre de clients sera limité et le sens de circulation sera organisé de manière à respecter la distanciation. Les aires de jeux seront, elles, pour le moment encore fermées. Les mascottes ne seront plus en contact libre avec le public mais seront toujours bien présentes !

De nouveaux décors ont été édifiés et de nombreux arbres et de la végétation plantés et ce sont cinq nouvelles attractions qui attendent les visiteurs pour cette nouvelle saison.

Le parc Spirou ouvrira tous les jours des le 11 juillet jusqu'au 30 aout puis les weekends à nouveau ensuite mais aussi durant les deux semaines des vacances de la Toussaint avant sa fermeture annuelle.

Une nouvelle aire de jeux pour les plus jeunes © Radio France - JM Le Ray

Un nouveau film en 3D avec un Spirou super héros © Radio France - JM Le Ray