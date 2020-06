Le Pari des libraires, l'occasion de dire "je t'aime" à sa librairie !

Il est temps d'aller dire "je t'aime" à votre librairie ! La 6e édition du Pari des libraires, maintenue cette année malgré le contexte sanitaire, doit permettre aux professionnels du secteur d'accompagner la reprise, mais aussi de permettre aux Franciliens de soutenir leurs libraires préférées. Les libraires indépendants, frappés de plein fouet par les fermetures dues au confinement, recommencent peu à peu à accueillir leur public.

Un message de soutien pour les libraires

Alors que la lecture a été une activité prisée pendant le confinement, les libraires ont eu du mal à vendre leurs ouvrages. Mais depuis le 11 mai, les clients reviennent dejà. "La reprise est sensible", se félicite déjà Benjamin Cornet, responsable de la librairie Les Mots et les Choses, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). "On a été surpris, de façon très positive, lors de notre réouverture, de constater que les clients revenaient. Cela fait du baume au coeur", confie-t-il. "On se rend compte que les clients, et même de nouveaux clients, ont à coeur de nous soutenir, car ils ont eu peur qu'on disparaisse".

Alors une initiative comme celle du Pari des Libraires, "est très importante pour nous", explique le libraire. Elle plait aussi aux clients, comme Sandra, bien décidée à "aller dans deux ou trois librairies" : "C'est important de leur montrer notre soutien, notre fidélité, au delà du fait de leur acheter des livres, il faut aussi s'y rendre, physiquement. Avec les masques, les gels, les mesures de sécurité, c'est très facile et cela permet de garder un contact privilégié avec eux."

Cette année, le Pari des libraires vous engage à apporter votre soutien en envoyant une lettre, un mot, voire en postant un message de soutien sur les réseaux sociaux, accompagné du hashtag #jaimemalibrairie.