Le Paris-Nice arrive à Bourg-de-Péage, le 9 mars prochain

Le vélo sera à l'honneur, cette année, dans l'agglo romano-péageoise. Avant le Tour de France à Romans, en juillet, le Paris-Nice arrive à Bourg-de-Péage en mars prochain.

Si vous êtes amateur de cyclisme, vous allez être gâté cette année dans la Drôme.

On savait que Romans accueillait une arrivée du Tour de France le 18 juillet 2017, mais avant ça, sa voisine Bourg-de-Péage est ville arrivée pour le Paris-Nice.

Le peloton est attendu le 9 mars prochain, sur le Boulevard Alpes-Provence (au niveau du Géant Casino).

L'arrivée du Paris-Nice à Bourg-de-Péage? Une très bonne nouvelle pour la maire, Nathalie Niéson

Lors de cette 5e étape, les coureurs quitteront Quincié-en-Beaujolais dans le Rhône et parcourront environ 200 km jusqu'à Bourg-de-Péage, après avoir roulé pendant une quinzaine de kilomètres dans le Nord Ardèche (entre Limony et Andance) et 55 km dans la Drôme (où ils entreront à Andancette).

Le Paris-Nice accueilli à Bourg-de-Péage le 9 mars prochain. Une première pour la ville

C'est la première fois que Bourg de Péage accueille le Paris-Nice.

La 75e édition du Paris-Nice se déroulera du 5 au 12 mars 2017.

Consulter la carte du parcours et le détail des étapes ici.