Le Paris-Nice arrive dans le Loiret

Le Paris-Nice s'arrête à Amilly ce lundi ! La course est partie dimanche de Bois d'Arcy dans les Yvelines. La première étape a été remportée par le Français Arnaud Démare. La seconde part lundi midi de Rochefort-en-Yvelines, direction Amilly.

Amilly et le Paris-Nice ne se quittent plus ! 2008, 2009, 2011 et donc 2017 : c'est la quatrième fois que le Paris-Nice passe par la commune en 10 ans. Le maire Gérard Dupaty est un amoureux du vélo, et Alain Patard, président de l'association Les Roues dans l'AME, connait très bien les dirigeants d'ASO, en charge de l'organisation.

Je pense que la ville d'Amilly pourrait avoir le Paris-Nice tous les deux ans si elle le souhaitait !" - Alain Patard, président de l'association Les Roues dans l'AME

Si le Loiret et le Montargois aiment le cyclisme, les coureurs apprécient aussi de passer dans le département. Le secteur est en effet très exposé au vent, et donc favorable aux "bordures". Deux des favoris, l'Espagnol Alberto Contador et l'Australien Richie Porte ont d'ailleurs été piégés par une cassure à cause du vent dans les Yvelines, lors de la première étape.

Les côtes font d'habitude la différence, mais le plat, quand il y a des bordures et un vent très fort, ça fait aussi une sélection ! Quand 15 ou 20 coureurs partent devant, c'est alors très difficile de revenir sur eux !" - Alain Patard, président de l'association Les Roues dans l'AME

Pierre Rolland sur ses terres

Le Français Romain Bardet, pris au piège également, a quant à lui été mis hors course. Il s'est accroché à une voiture pour revenir plus facilement après une chute. Côté tricolores, il faudra suivre Julian Alaphilippe, Warren Barguil ou encore Tony Gallopin. Le Loirétain Pierre Rolland, lui, cherche avant tout à se préparer pour le Tour de France cet été. Il n'a pris que la 165ème, à 18 minutes 53 du vainqueur de la première étape. Mais il nous confiait il y a quelques semaines être heureux que la course passe dans son département.

Je pense que c'est la seule course de l'année qui passe dans le Loiret. Paradoxalement, ce n'est pas vraiment un terrain qui va me convenir. Ce sera peut-être mieux dans le week-end, lors de l'arrivée sur Nice et quand ça va commencer à grimper. Je vais essayer de m'amuser là, et dans la région Centre et le Loiret, rester plutôt tranquille." - Pierre Rolland, cycliste loirétain de l'équipe Cannondale-Drapac

Le profil de l'étape loirétaine n'est donc pas favorable à Pierre Rolland. Mais une victoire française n'est pas à exclure à Amilly. Avec les sprinteurs Arnaud Démare (qui pourra compter sur son coéquipier Marc Sarreau, un temps licencié au Guidon Châlettois), Nacer Bouhanni ou encore Bryan Coquard. Lors de la dernière arrivée à Amilly, en 2011, c'est le Néo-Zélandais Gregory Henderson qui s'était imposé.