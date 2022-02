Le Paris/Nice fait étape en Ardèche

La première course cycliste par étape de la saison va faire étape en Ardèche. Le jeudi 10 mars l'arrivée sera jugée à Saint-Sauveur-de-Montagut.

La dernière fois que le Paris/Nice avait fait étape en Ardèche c'était en 2011. Pour sa 80ème édition, la première course cycliste par étape de la saison qui se déroulera du 6 au 13 mars renoue avec l'Ardèche.

La 5ème étape en Ardèche

Le jeudi 10 mars, les coureurs s'élanceront de Saint-Just-Saint-Rambert à côté de Saint-Etienne dans la Loire mais la grande majorité de l'étape - 130 des 188,8 kilomètres - auront pour décor l'Ardèche. Les coureurs passeront par Saint-Chamond, le col de la Croix de Chaubouret puis entreront en Ardèche par Annonay. Il y aura ensuite Etables, Tournon, la côte de Saint-Romain-de-Lerps, Beauchastel et la fameuse côte du Serre de Mûre qui atteint au départ une déclivité de 9%. Les coureurs rejoindront Saint-Vincent-de-Durfort et Saint-Sauveur-de-Montagut.

Un avant gout du tour de France

On retrouvera Roglic, Quintana ou encore Wout van Aert. En revanche, Egan Bernal sera absent. La course sera retransmise dans 29 pays en direct, mais les images feront le tour du monde explique l'organisateur ASO. Le départ de cette 80ème édition aura lieu à Mantes-la-Ville dans les Yvelines et se terminera à Nice.