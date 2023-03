Le Parisien Guillaume Diop devient le premier danseur étoile noir de l'Opéra de Paris

Le Parisien, Guillaume Diop est devenu ce samedi le premier danseur étoile noir de l'Opéra de Paris, une institution qui existe depuis plus de trois siècles. Il figure parmi les cinq auteurs du manifeste "De la question raciale à l'Opéra", écrit en 2020 dans la foulée du mouvement #BlackLivesMatter, qui avait pour ambition de faire sortir cette question "du silence qui l'entoure".

Ce prodige de 23 ans, né à Paris, n'est même pas passé par la case "premier danseur", à l'instar d'une poignée de prédécesseurs, dont Laurent Hilaire en 1985, Manuel Legris en 1986 ou Mathieu Ganio en 2004.

Roméo et Juliette, Don Quichotte, Le Lac des Cygnes...

Engagé dans le corps de ballet en 2018, Guillaume Diop s'est déjà vu confier plusieurs rôles d'étoile, dansant ainsi les rôles principaux masculins dans "La Bayadère", "Don Quichotte", "Le Lac des Cygnes" et "Roméo et Juliette". Initié à la danse à l'âge de quatre ans, avant de commencer son apprentissage en 2008 au Conservatoire du XVIIIe arrondissement de Paris, il sera à l'affiche du "Chant du compagnon errant" de Maurice Béjart, à l'Opéra Bastille entre le 21 avril et le 28 mai.