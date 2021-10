Le Parisien Pierre-Jean Quinonero sacré champion de France de dessert

Pierre Jean Quinoneroe, chef pâtissier du restaurant parisien le Burgundy, a remporté la finale du Championnat de France de Dessert. Créé en 1974 et réunissant plus de 200 participants, cette compétition nationale et annuelle, a pour objectif de distinguer les meilleurs pâtissiers.

"Fraîcheur Pomme du Montois, coco et pointe de cumin" est sacré meilleur dessert de France 2021. - Burgundy Paris

Pour cette 47ème édition, les finalistes se sont retrouvés hier, à Rouen, pour réaliser leur dessert de sélection. Après 4h30 d’épreuves Pierre Jean Quinonero a remporté la compétition en proposant au jury "Fraîcheur Pomme du Montois, coco et pointe de cumin".

« Je suis très heureux de remporter ce titre prestigieux et je remercie les membres du jury, le président Philippe Mille et toutes les personnes qui me soutiennent et m’accompagnent au quotidien. C’est le 4e concours que je remporte et je ne compte pas m’arrêter là ! », a-t-il commenté après avoir reçu son prix.