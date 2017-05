Le parolier stéphanois écrit encore la chanson de la France pour l'Eurovision

Nazim a 30 ans et est déjà l'auteur d'une kyrielle de tubes. Il a écrit pour Chimène Badi, Yannick Noah, Kendji Girac, Amir... L'année dernière il était l'auteur de la chanson de l'Eurovision pour la France. Cette année, il signe encore le titre pour l'édition 2017, avec "Requiem", chanté par Alma.

C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'Eurovision qu'un auteur écrit deux années de suite une chanson pour représenter la France. Cet artiste a grandi à Saint-Etienne, c'est Nazim. L'année dernière à l'Eurovision, on a entendu son titre "J'ai cherché", interprété par Amir. Pour l'édition de 2017, c'est "Requiem", chanté par la Lyonnaise Alma.

Des tubes pour les autres et bientôt pour lui

Nazim n'en revient toujours pas de ce succès, lui qui a commencé au conservatoire de Saint-Étienne : "C'est une très belle histoire. J'ai plein de potes à Saint-Étienne qui ont contribué à ce que je ne lâche pas et que je continue." Il a donc continué, cherché et Nazim a trouvé le succès en écrivant pour plusieurs artistes : Yannick Noah, Kendji Girac, Claudio Capeo... La liste s'allonge sérieusement au fil des années pour cet auteur-compositeur-interprète qui est âgé de trente ans.

Nazim a grandi entre Montreynaud et le Crêt-de-Roch. Il raconte qu'il a écrit beaucoup de chansons et que la plupart n'ont malheureusement rien donné. Ses multiples collaborations, notamment cette année avec Amir et Claudio Capeo, sont une belle récompense pour cet artiste. Le 13 mai prochain, on entendra Alma interpréter un titre écrit par Nazim pour l'Eurovision. "Requiem" est la deuxième chanson écrite par le Stéphanois chantée à l'Eurovision après Amir "J'ai cherché", en 2016.

La finale de l'Eurovision se déroule ce samedi 13 mai.