Le Pass culture généralisé à tous les jeunes de 18 ans

Tous les jeunes âgés de 18 ans pourront activer leur Pass culture à partir de ce vendredi 21 mai. Emmanuel Macron doit l'annoncer officiellement lors d'un déplacement à Nevers ce même jour, a indiqué le ministère de la Culture. Cette généralisation était une promesse de campagne du président.

800.000 jeunes de 18 ans vont avoir droit à un chèque de 300 euros via une application sur smartphone disponible dans les stores sur Apple ou Android. Ce Pass va devenir plus événementiel, plus participatif et plus éditorialisé, selon le ministère, en limitant l'effet catalogue, en faisant des propositions spéciales et en organisant des événements, comme un concert au musée Pierre Soulages de Rodez en juin. La médiation sera aussi renforcée pour atteindre des publics jugés prioritaires, comme les jeunes les plus défavorisés ou les plus éloignés de la culture dans les écoles de la deuxième chance, les lycées professionnels et les jeunes en insertion.

Les collégiens concernés à partir de 2022

Ce Pass sera étendu aux collégiens à partir de la 4ème et aux lycéens à partir de janvier 2022. Les mineurs bénéficieront de 200 euros, puis d'un nouveau chèque de 300 euros à leur majorité.

Les Pass culture est expérimenté depuis deux ans dans quatorze départements. Dans la Nièvre où le chef de l'État se rend vendredi, 125.000 jeunes, sur les 164.000 inscrits, l'ont utilisé au moins une fois, en majorité pour acheter des livres (60% des dépenses en 2020, 76% ces derniers mois), pour acheter de la musique ou des instruments (12%) et pour aller au cinéma ou consommer de l'audiovisuel (10%).