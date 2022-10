Le Pass'Sport fait son retour dans les Hauts-de-France pour la deuxième saison

40 000 enfants et jeunes ont bénéficé du Pass'Sport l'an dernier dans les Hauts-de-France

Le Pass'Sport est de retour dans les Hauts-de-France. Lancé en 2021, Il permet aux jeunes qui ne pratiquent pas de sport en raison d’un handicap ou pour des raisons financières, de s'inscrire dans un club. Dans les Hauts-de-France, 2 327 clubs jouent le jeu.

ⓘ Publicité

Le Pass’Sport est une aide de 50 euros par enfant ou jeune qui permet de financer tout ou partie de son inscription dans un club. Plus de 1 million de jeunes en ont bénéficié en France lors de la saison 2021-2022. Dans notre région, ce sont un un plus de 40 000 enfants ou jeunes qui ont pu pratiquer du sport grâce au Pass'Sport.

Le dispositif répond à un "enjeu de cohésion sociale, d’épanouissement et de santé pour la jeunesse de notre pays confrontée à une diminution du volume d’activité physique quotidienne ainsi qu’à une exposition importante aux écrans", explique le ministère des Sports.

Qui est concerné ?

Pour bénéficier de l'aide financière de 50 euros, il faut être

né(e) entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 et bénéficier de l’ARS (6 à 17 ans révolus)

né(e) entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 et bénéficier de l’AEEH (6 à 19 ans révolus)

Né(e) entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 et bénéficier de l’AAH (16 à 30 ans)

Sont également concernés les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans révolus qui justifient être bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2022-2023.

Trouver un club

Dans les Hauts-de-France, 2 327 clubs sont partenaires et accueilllent les enfants et les jeunes qui bénéficient du Pass'Sport. Découvrez les clubs les plus proches de chez vous.

Dans la Somme, 270 clubs jouent le jeu. Ils sont 978 dans le Nord et 621 dans le Pas-de-Calais. Parmi les sports que vous pouvez pratiquer : le judo, le karaté, le hockey sur glace, le cyclisme, l'athlétisme, le roller, le triathlon, le tennis de table, le football, la boxe. La liste n'est pas exhaustive. Il y en a pour tous les goûts.