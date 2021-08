Le passionné d'histoire Lorànt Deutsch est tombé amoureux du Berry !

Son concept "À toute Berzingue" sur l'histoire et les dates marquantes des communes de France fait un carton sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne You tube. Lorànt Deutsch revient en Berry pour tourner une nouvelle vidéo sur l'histoire de l'Indre et du Cher.

Il revient en en Berry ! L'acteur, comédien, écrivain et...passionné d'histoire Lorànt Deutsch, sera de nouveau dans le Berry la semaine prochaine, du 24 au 28 août, pour le tournage de ses désormais célèbres vidéos " À toute Berzingue ". A la demande de Berry Province, Lorànt Deutsch va réaliser une vidéo sur l'histoire du Berry qui sera ensuite diffusée sur sa chaîne You Tube, laquelle comptabilise un total de 3 332 000 vues.Le concept de " À toute Berzingue " est simple et redoutablement efficace : c'est l'histoire des plus grandes villes de France et d’ailleurs. Une manière simple et rapide de découvrir ou redécouvrir nos régions, nos villes et notre histoire sur un format court.

En mars dernier, Lorànt Deutsch était déjà venu tourner en Berry un épisode sur l'histoire de Châteauroux et il y a un an, c'est Bourges qui avait eu les honneurs de "À toute Berzingue". Cette fois, le meilleur ambassadeur de l'histoire des communes et territoires de France, s’intéressera notamment au passé gallo-romain de la province du Berry à Argentomagus, au passage de Jacques Tati à Sainte-Sévère-sur-Indre ou encore à l’époque de la Renaissance au château de Valençay. Cette nouvelle vidéo devrait être mise en ligne en début d’automne.

Le programme du tournage dans l'Indre

Jeudi 26 août

Sainte-Sévère-sur-Indre : Maison Jour de Fête de Jacques Tati

Saint Benoît-du-Sault : Guerre de Cent an, le Berry fortifié

Lignac : Château Guillaume au Moyen-Age

Vendredi 27 août

Saint-Marcel : Le Berry Antique à Argentomagus

Châteauroux : Balsan, symbole de l'époque contemporaine

Valençay : Le château de Valençay, Talleyrand et la Renaissance

Samedi 28 août