Le pâté berrichon, plat incontournable des tables berrichonnes pour Pâques

Pour les fêtes de Pâques, dans le Berry, on mange du pâté berrichon. Une tradition qui perdure alors forcément chaque année, les professionnels se préparent à en vendre plus que d'habitude.

Pour Pâques normalement on vous parle de chocolats, de cloches, de lapins ou encore d'enfants qui partent à la chasse aux oeufs. En tout cas, on ne vous parle pas de porc, de veau ou de pâte feuilleté. Et pourtant, les deux ne sont pas si éloignés. En tout cas pas dans le Berry. Ici pour Pâques, la tradition ce n'est pas l'agneau mais le pâté berrichon, aussi appelé pâté de Pâques. Une spécialité qui en fait saliver plus d'un et l'occasion aussi d'en savoir davantage sur ce célèbre pâté en croûte reconnaissable entre tous grâce à son oeuf dur placé au-dessus de la viande et visible à la découpe.

Pour Christine, le pâté berrichon, c'est même une histoire de famille : "Ma grand-mère en a toujours faits et ma mère aussi. Toutes les deux faisaient la pâte elle-même mais moi je ne sais pas faire ça. Cette année, comme on ne le fait pas en famille et bien je vais l'acheter."

Chez le charcutier-traiteur Jérôme Toutain, on vend environ deux fois plus de pâtés berrichons à Pâques que le reste de l'année. © Radio France - Kathleen Comte

Face à cet amour des Berrichons pour leur pâté, les professionnels se tiennent prêts. Chez le charcutier-traiteur Jérome Toutain à Châteauroux, Pauline Toutain en a préparé plein pour ses clients car elle sait qu'à Pâques c'est un produit qui part vite : "On en fait tous les jours en boutique et beaucoup plus pour les fêtes de Pâques. _On est entre 600 et 800 parts sur le week-end, d'habitude c'est moitié moins_."

Même constat pour Jean Gaurin, éleveur de porcs bio en plein air et maraîcher en circuit court. Il était à Châteauroux pour vendre ses produits et dans le lot le pâté berrichon, qui pour l'occasion s'est très bien vendu : "En cette période on en vend beaucoup plus. _Ce week-end, j'en ai fait 35 alors qu'en période normale j'en aurais fait une dizaine_. Sur les 35 faits, au moins une quinzaine a déjà été vendue en pré-commande." Et pour connaître la recette, il faut suffit d'écouter ci-dessous.

Pour connaître la recette du pâté berrichon, c'est ici. Copier

Mais d'ailleurs, que sait-on de ce pâté berrichon - reconnaissable entre tous grâce à son oeuf dur - et qu'on appelle aussi pâté de Pâques ? Pauline Toutain nous délivre quelques explications : "L'oeuf a été rajouté parce que le Berry était une région un peu plus pauvre. Par conséquent, la proportion oeuf-viande permettait de mettre un peu moins de viande et donc c'est pour ça que l'oeuf a été intégré dans le pâté berrichon. _C'était un produit qu'on voulait manger pour une occasion particulière_. A l'époque, les fêtes religieuses étaient encore plus célébrées qu'aujourd'hui et donc c'était un produit spécialement fait pour les fêtes." Et puis ce qu'il y a de bien aussi avec le pâté de Pâques, c'est que l'oeuf on n'a pas besoin de le chercher.