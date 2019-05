Le Pavillon Bleu flotte sur Nautic'Ham qui veut se faire mieux connaître

Pour sa deuxième saison d'existence, le port nautique de Basse-Ham en Moselle figure à nouveau au palmarès des Pavillons Bleus. Le site, idéalement situé en bords de Moselle, multiplie les projets et les événements pour attirer davantage de public et de vacanciers.

Moselle, France

Une compétition internationale de jet-ski * les 26 et 26 mai, la traditionnelle Fête de l'eau les 1er et 2 juin... Nautic'Ham démarre sa deuxième saison estivale en fanfare. La base nautique de Basse-Ham inaugurée en 2017, havre de paix et de verdure sur les bords de la Moselle, a des atouts et veut le faire savoir.

Gage de qualité

Dernier en date ? Le label Pavillon Bleu décerné cette année encore pour la politique développement touristique durable. "C'est une référence, se félicite Bernard Veinnant, le maire de Basse-Ham. C'est gage de qualité, et c'est décisif pour le choix des plaisanciers ou des campeurs." Car Nautic'Ham a encore besoin de se faire connaître des touristes d'un jour ou plus.

Le port nautique de Basse-Ham (Moselle) labellisé "Pavillon bleu" en 2018. 22 Mai 2019. © Radio France - Clément Lhuillier

Un camping à faire connaitre

"Financièrement, nous nous reposons sur deux infrastructures explique Daniel Perlati, maire d'Illange et président de la SPL Moselle Nord Plaisance, la société publique qui gère le site, le port de plaisance et le camping." Si le premier, avec sa capitainerie flambant neuve affiche un excellent taux d'occupation de 70%, le second peine encore à décoller et à attirer les vacanciers. La faute à un déficit évident de notoriété par rapport à ses voisins du bassin thionvillois. La faute également au manque d'ombre car la végétation plantée l'an passé n'est pas encore assez étoffée. Augmenter la fréquentation du camping est donc vitale.

Le port nautique de Basse-Ham (Moselle) labellisé "Pavillon bleu" en 2018, les aménagements et la capitainerie. 22 mai 2019. © Radio France - Clément Lhuillier

Golf, piscine et restaurants

On a toutes les cartes en mains pour que le site connaisse un développement important - Bernard Veinnant, maire de Basse-Ham

Pas de quoi pourtant entamer l'enthousiasme des élus, bien décidés à gommer les handicaps identifiés avec le temps et faire de la base de loisirs un détour incontournable où l'on peut s'attarder. Avec l'aménagement prochaine d'un terrain de golf mais aussi la création d'un lieu de baignade, car "il est interdit de se baigner dans la Moselle ou dans les étangs" rappelle Daniel Perlati. Une piscine bien-être et ludique est prévue d'ici à 2022-23. La création de lieux de restauration permanent est également à l'étude "pour jouir du paysage, se poser avec ses amis ou sa famille, boire un verre en regardant passer les bateaux sur la Moselle" se prend à rêver Bernard Veinnant. "Nous avons fait un pari oséin, ajoute l'élu (plus de 6 millions d'euros investis par la collectivité), mais je suis persuadé qu'on a toutes les cartes en mains pour que le site connaisse un développement important."

* Le JX Jet Cross est un circuit européen dont la deuxième étape se déroule pour la première fois à Basse-Ham. Il réunira une centaine de concurrents internationaux champions de la discipline, durant le week-end (accès gratuit). De nombreuses animations et points de restaurations seront proposés aux visiteurs.