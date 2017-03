Le Pays Basque intérieur : avant-après, exposition photographique au musée Basque

Une nouvelle exposition vient d'être lancée au musée Basque de Bayonne. La deuxième partie d'une trilogie photographique consacrée au Pays Basque, avant et après.

Confronter les regards d'avant avec nos yeux d'habitants contemporains du Pays Basque. Mettre en parallèle les maisons telles qu'elles étaient au siècle dernier et telles qu'elles sont devenues aujourd'hui. L'exposition "avant-après... Pays Basque intérieur" au musée Basque de Bayonne permet ce retour au passé proche (la plupart des clichés datent de 1900), celui de nos grands parents. Jusqu'au 3 juin prochain le visiteur pourra retrouver, comparer, mesurer l’évolution positive ou négative de tel lieu, telle maison, telle place. Les photographies contemporaines ont été réalisées par Alain Arnold et Anaiz Aphaule.

L'an dernier, le premier volet de cette trilogie avait révélé le Bayonne d'avant avec la ville d'aujourd'hui. Cette fois-ci, le jeu de l'avant et de l'après couvre l'ensemble du pays Basque, des premiers villages non côtiers avec ceux de la Soule. Les concepteurs ont choisi de se pencher sur les monuments, les maisons, les églises, les places. On peut alors distinguer les changements et/ou les permanences (il y en a beaucoup). Jacques Battesti, attaché de conservation chargé de l'exposition parle, lui, de "résistance" plutôt que de maintien.

Ici les gens on su résister — Jacques Battesti, attaché de conservation au musée Basque

Il y a eu des evolutions en un siècle mais les habitants résistent selon Jacques Battesti Partager le son sur : Copier

Le directeur du musée Basque, Rafael Zulaika, note, lui, une évolution des habitants :

Ce sont les habitants dont les déplacements changent selon Rafael Zulaika Partager le son sur : Copier

Le troisième et dernier volet de la trilogie concernera la côte basque. Il sera exposé lors du printemps 2018.

Ascain

Ascain, avant, après -

Cambo les bains

Cambo les bains, avant-après -

Sainte Engrâce

église de Sainte Engrâce, avant-après -

Bidache

Le chateau de Bidache, avant-après -

Espelette

Espelette, avant-après -

L'exposition "avant-après, pays Basque intérieur" se trouve salle Xokoa au musée Basque de Bayonne. L'entrée est libre.