Le pays des 3 frontières: au coeur de l'Europe

Dans "Un été en Lorraine", direction le pays des 3 frontières, au nord de la Moselle. 3 frontières se croisent -française, luxembourgeoise et allemande- dans ce territoire singulier au coeur de l'Europe qui vit du tourisme et des échanges entre voisins.

Notre série de reportages "Un été en Lorraine" nous emmène cette semaine du 31 juillet dans le pays des 3 frontières, au nord de la Moselle. 3 frontières se croisent, française, luxembourgeoise et allemande dans ce territoire singulier au coeur de l'Europe qui vit du tourisme et des échanges entre voisins. Reportage Cécile Soulé et Laura Bonnin.

Episode 1: le musée européen de Schengen (Luxembourg)

Le musée européen de Schengen © Radio France - Cécile Soulé

La petite commune de Schengen, au Luxembourg, à deux pas de la France et de l'Allemagne, est devenue célèbre avec les accords européens qui portent son nom. Le musée a été inauguré en juin 2010, 15 ans après la signature des accords de Schengen sur la suppression des contrôles de personnes aux frontières. Accords signé sur la Moselle, qui fait frontière entre la France, le Luxembourg et l'Allemagne. L'espace d'exposition de 200 m2 accueille 40.000 touristes par an. L'entrée est gratuite. Devant le musée, les visiteurs peuvent accrocher un cadenas sur une sculpture divisée en 26 parties, pour les 26 pays membres de l'espace Schengen.

Pays des 3 frontières épisode 1: reportage au musée européen de Schengen Copier

Episode 2: une croisière sur la Moselle (Luxembourg-France-Allemagne)

Croisière sur la Moselle à bord du navire "Marie-Astrid" © Radio France - Cécile Soulé

France Bleu Lorraine vous embarque sur le bateau "Marie-Astrid", qui fait des croisières sur la Moselle, vers Trèves en Allemagne ou Schengen au Luxembourg. Départ de Grevenmacher, à 30 km au nord de la frontière française. Le navire de 60 m de long pour 11 de large accueille environ 34.000 touristes par an. La Moselle fait frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne puis plus en amont avec la France. Ce navire Marie-Astrid, le 5e du nom, est une fierté pour le Luxembourg, puisque c'est sur l'ancêtre du bateau, au milieu de la Moselle, qu'ont été signé en 1985, les accords européens de Schengen sur la suppression des contrôles aux frontières.

Pays des 3 frontières épisode 2 : reportage en croisière sur la Moselle Copier

Episode 3 : l'Auberge de la Klauss à Montenach (France)

L'auberge de la Klauss à Montenach © Radio France - Cécile Soulé

Direction l'auberge de la Klauss, à Montenach, une table emblématique de la gastronomie du pays des 3 frontières fondée en 1869 et dirigée aujourd'hui par Charles Keff. 40 hectares de céréales sont cultivées sur place pour nourrir les canards et les porcs élevés sur son domaine. Toute la production, notamment le foie gras dont l'Auberge s'est faite une spécialité, se retrouve en cuisine. La famille Keff a aussi ouvert à côté depuis un an et demi un hôtel spa haut de gamme. Mais l'autre grande fierté du patron de l'auberge de la Klauss, c'est sa cave, 80 m de longueur et de fraîcheur, partiellement enterrée. Et tout au fond, sa tour à jambon de 14 m. Il a tout construit de ses mains, grâce à sa formation initiale de conducteur-mécanicien.

Pays des 3 frontières épisode 3 : reportage à l'Auberge de la Klauss Copier

Episode 4 : le sentier des cimes de la boucle de la Sarre (Allemagne)

Vue de la boucle de la Sarre depuis le sentier des cîmes © Radio France - Cécile Soulé

France Bleu Lorraine vous emmène à la découverte d'un nouveau site de balade, côté allemand: le sentier des cimes, à Orscholz, qui culmine à 40 m de hauteur au-dessus de la boucle de la Sarre. La structure toute en bois, très imposante se situe à 16 km à l'est de Schengen et de la frontière française: elle a ouvert il y a tout juste un an, au coeur de la forêt. La montée se fait tout en douceur, 6% de pente maximum, on peut y venir sans problème avec une poussette ou un fauteuil roulant. Le sentier des cimes de la boucle de la Sarre est le 4e du genre construit en Allemagne. Il est ouvert toute l'année et a atteint ses objectifs: 200.000 visiteurs par an.

Pays des 3 frontières épisode 4: reportage sur le sentier des cîmes de la boucle de la Sarre Copier

Episode 5 : dans les coulisses d'une station-essence à Remerschen (Luxembourg)

défilé de clients à la station-essence Q8 à Remerschen © Radio France - Cécile Soulé

Pour clore ce voyage au pays des 3 frontières, direction les coulisses d'une station-essence au Luxembourg, où se pressent de nombreux clients pour acheter carburant, cigarettes ou encore café moins cher qu'ailleurs. Dans la station Q8 de Remerschen, l'une des 3 stations de ce village, le litre de diesel ou de super est environ 20 centimes moins cher qu'en France. A la caisse, en anglais, allemand ou français, c'est le défilé des clients. Au milieu du magasin de 500 m2, mais aussi dans les réserves, des piles immenses de cigarettes: à rouler, en paquet simple, double. Le patron explique profiter aussi de sa situation au coeur du pays des 3 frontières. 40% de sa clientèle est française, 60% allemande.

Pays des 3 frontières épisode 5: reportage dans une station-essence de Remerschen Copier