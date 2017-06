Le paysage au cœur d’Agora, la biennale d’architecture et d’urbanisme de Bordeaux

Paysages Métropolitains, c'est le thème de la 7ème édition d’Agora. Du 14 au 24 septembre, dans 60 quartiers de la ville, le paysage sera décliné à travers de nombreux événements. Demandez le programme.

Concerts, expositions, photographies, cinéma, débats, conférences, jardinage....Autant de façons de décliner le thème choisi cette année.

Le Hangar 14, un espace de réflexion

Dans ce hangar de 6000 m2, au quai des Chartrons, les deux étages seront mis à disposition des visiteurs. Le rez-de-chaussée accueillera des débats autour de la place du paysage dans la métropole (agriculture dans la ville, permaculture, réchauffement climatique…), des présentations de projets architecturaux ou encore un marché de designer. Un paysage naturel composé de 300 arbres et traversé par une Garonne fictive sera créé dans le bâtiment. Le premier étage proposera 10 films traitant de la place du paysage dans les grandes métropoles.

Un regard international

Agora s’intéressera aux métropoles internationales. Cali, Rabat, Munich, Buenos Aires…Leurs politiques et leurs actions dans le domaine de l’urbanisme seront présentés. La ville de Bogota sera mise en avant à travers une visite virtuelle, une cartographie interactive ou une rencontre avec des étudiants locaux.

Découvertes artistiques

Au miroir d’eau, deux auteurs proposeront de la poésie sur support numérique tandis que d’autres poètes parcourront les rues à la recherche d’oreilles attentives. Le tramway sera le lieu des performances. Elles prendront à partie les passagers afin de réinventer le paysage entre deux stations. La chorégraphie « Après-midi d’un faune » de Nijinsky sera reproduite et adaptée à la thématique « paysages ». La base sous-marine accueillera le prix photo international du paysage nocturne.

Les jardins, au cœur d'Agora. © Radio France

Un tramway pas comme les autres

Sur les lignes A,B et C de la ville, un tramway cinéma de couleur noir proposera aux passagers, entre deux stations, de redécouvrir Bordeaux à travers des petits films, documentaires, fictions et interviews. Les architectes Killian Wieber et Lucas Bacle présentent le projet.

"Un tram qui raconte les lieux où il passe" Copier

Le 7ème art s’invite dans la ville

Le musée d’art contemporain de Bordeaux projettera cinq films à l’occasion d’une « nuit blanche ». Les atterrissages aériens particulièrement esthétiques dans des grandes villes seront projetés au miroir d’eau. Vous pourrez également visionner plusieurs courts-métrages sur le thème « paysages métropolitains », réalisé par Kino Session, une association bordelaise.

La nature dans la ville

À l’occasion d’une exposition-atelier de la maison éco-citoyenne , les visiteurs pourront se transformer en jardinier. Si vous souhaitez renouveler vos plantes, un troc est prévu, tout comme une présentation de culture potagère sur balcon. La gastronomie aura elle aussi sa place lors de cette biennale. Un marché de producteurs venus de Nouvelle-Aquitaine se tiendra sur le quai des Chartrons.

L’urbain en fête

Le projet Vortex mettra en avant la culture urbaine grâce à des ateliers d’initiation au graffiti, ainsi qu’une exposition sur son histoire à Bordeaux. Un projet clôturé par plusieurs concerts, dont celui de Mat Bastard, l’ancien leader du groupe Skip The Use. Pour une soirée plus familiale, il faudra se rendre place Ferdinand Buisson. Le lieu abritera un parcours aérien pour les enfants et une tyrolienne.