Le peintre Marceau Constantin est mort à Saint-Christol-d'Albion

Le peintre Marceau Constantin est mort mardi à Saint-Christol-d'Albion (Vaucluse).

L'artiste peintre, dessinateur, illustrateur, céramiste et sculpteur français Marceau Constantin est mort mardi à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce vendredi 6 janvier à 10h30 en l'église de Saint-Christol-d'Albion, en Vaucluse. C'est là qu'il était né : son père était le maire du village.

Orphelin, il a été élevé essentiellement par son frère Kléber, apiculteur (l'homme à la barbe d'abeilles) et par sa sœur, institutrice. Il était parti exercer dès sa jeunesse à Paris avant de revenir en Provence en 1981 dans son village de Saint-Christol.

Adepte de la géométrisation et du nombre d'or, il utilisait des techniques par a-plats au pinceau et à la spatule pour mettre en valeur la lumière et les couleurs.

En 2009, le musée Marceau Constantin avait ouvert ses portes à Saint-Christol.