Le peintre corrézien Henri Cueco est mort

La mort d'Henri Cueco. Le peintre s'est éteint chez lui à Paris à l'âge de 87 ans. Un décès qui en Corrèze attristera beaucoup à Uzerche car c'est là qu'Henri Cueco est né. Et il était resté très attaché à la commune.

Malade depuis plusieurs années il avait été empêché de venir aussi souvent dans sa Corrèze natale. Mais durant longtemps Henri Cueco est revenu dans sa maison corrézienne achetée à Vigeois, tout près d'Uzerche, plusieurs semaines par an. Il a peint d'ailleurs de nombreux paysages des environs. Et il se promenait fréquemment à Uzerche. Il y a fondé notamment l'association Pays Paysage, toujours active, qui favorise les relations entre les différents acteurs des territoires. C'est lui aussi qui avait tenu à être le premier à exposer des œuvres à la Papèterie d'Uzerche en 2014. Et c'est à Uzerche qu'il sera inhumé mardi 21 mars.

Autodidacte, Henri Cueco était pour autant un peintre reconnu, certaines de ses œuvres ont fait le tour du monde. Il aimait peindre des séries comme celles de jeux d'adultes ou des hommes rouges. Mais on lui doit aussi des natures mortes. Il a fait également des décors de théâtre. Il s'est fait connaître aussi comme écrivain, avec des essais et des romains dont surtout "Dialogue avec mon jardinier" adapté au cinéma par Jean Becker en 2007 avec Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin.