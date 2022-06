Le peintre Henri Cueco en tête de proue de Bourges Contemporain

Bourges mise sur l'art contemporain cet été. Henri Cueco sera l'artiste majeur mis à l'honneur. Cet artiste, décédé en 2017, est surtout connu pour ses toiles mais on pourra aussi découvrir d'autres facettes de son oeuvre. Bourges contemporain exposera également des artistes émergents. Toutes les expos sont gratuites. Le Transpalette, lieu de création contemporaine de Bourges, proposera un dialogue entre Henri Cueco et Edi Dubien, sur le thème des chiens : " L'exposition s'appelle d'ailleurs les meutes " détaille Anaëlle Lecry, chargée de médiation au Transpalette. " Pour Cueco, le chien, c'est une façon de parler de l'homme et de la condition humaine. C'est un artiste qui était très politisé. Et on le retrouve dans ses tableaux représentant des meutes. Il y a cette dimension d'effet de groupe, d'effet de masse, de révolution, de révolte, parfois. Edi Dubien, lui, est vraiment dans l'affect. Il présente des sculptures et c'est assez inédit pour lui. Il a vécu des choses violentes dans son enfance et il s'est rapproché de son chien à ce moment-là. Dans son travail, le chien et le vivant d'une manière plus générale, devient vraiment un allié, une figure de réconfort et de force. "

Extrait d'une vidéo de Julie Chaffort, au château d'eau de Bourges - Julie Chaffort

L'idée, dans Bourges Contemporain, est de se laisser porter par sa curiosité, d'un lieu à un autre. La box, la galerie de l'école nationale supérieure d'art de Bourges, abordera d'autres facettes d'Henri Cueco que celles du peintre. " On présente des lithographies, des jeux d'écriture, des carnets, des notes avec des dessins " précise Véronique Fréjabue, coordinatrice de la box. " L'idée est de montrer la diversité de cet artiste et de le faire entendre aussi puisqu'on reprend des extraits de l'émission Des papous dans la tête à laquelle Henri Cueco a collaboré." C'était sur France Culture. Le lycée Alain Fournier propose une exposition collective ; les oeuvres vidéo de Julie Chaffort animeront le château d'eau. Six lieux d'exposition dans Bourges au total et autant en pays fort : " Il y a des gens qui suivent les artistes, et qui sont des passionnés " analyse Yannick Bedin, adjoint au maire de Bourges. " Ils viendront dans le Cher pour irriguer le territoire. On veut développer un tourisme d'art très important. Et on a du flux qu'on a pu constater l'été dernier par exemple entre La Borne et Bourges puisque nos expositions se font résonance. Les gens viennent, parcourent le territoire. Ils découvrent le programme dans un hôtel et se disent, on irait bien voir ça." Tout cela jusqu'au 24 septembre : laissez-vous surprendre !