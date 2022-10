Le peintre ruthénois Pierre Soulages est mort à l'âge de 102 ans

C'est sans doute le plus grand artiste que l'Aveyron ait vu naître qui nous a quittés. Pierre Soulages, l'un des peintres modernes les plus cotés au monde, avait 102 ans. Le maire de Rodez, Christian Teyssedre, a confirmé la nouvelle ce mercredi après-midi sur la page Facebook de la commune : "C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de Pierre Soulages."

"Il faisait la force de l'art français à l'international. C'est un immense artiste qui nous quitte" - Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture

Michel Hilaire, directeur du Musée Fabre de Montpellier, dont une des ailes est consacrée aux "outrenoirs", a salué "un peintre immense, avec une longévité exceptionnelle, qui est fortement lié au musée Fabre où il a rencontré son épouse." L'artiste avait "noué une relation privilégié avec ce musée". Il avait même été associé à sa rénovation. Pierre Soulages a "innové et inventé quelque chose dans le système du clair-obscur qui a caractérisé la peinture occidentale", a insisté Michel Hilaire.

Pierre Soulages était né à Rodez le 24 décembre 1919. Après la mort de son père, quand il a 5 ans, il est élevé par sa mère et sa grande sœur adolescente. Très tôt, l'enfant commence à peindre en noir, une couleur qui ne le quittera pas.

"J'aime l'autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité. Le noir a des possibilités insoupçonnées." - Pierre Soulages

Pendant plus de 75 ans, l'homme a tracé inlassablement son sillon, s'attirant la reconnaissance des institutions culturelles et du marché de l'art qui en a fait un des artistes français en activité les plus cotés.

En mai 2014, le musée Soulages ouvrait à Rodez, présentant plus de 500 œuvres et documents donnés par l'artiste. Pierre Soulages travaillait encore depuis plusieurs années et vivait à Sète aux côtés de sa femme, Colette, originaire de la ville, qu'il avait rencontrée lors de ses études aux Beaux-Arts de Montpellier.