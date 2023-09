Le père de l'Éléphant de Nantes part en retraite : "Je souhaite qu'on continue à émerveiller les gens"

Le père du Grand Éléphant de Nantes passe la main. Pierre Orefice, l'un des co-créateurs des Machines et directeur des Machines de l'île, prend sa retraite à la fin septembre. En une quinzaine d'années, les Machines de l'île sont devenues l'un des grands symboles de Nantes avec l'Éléphant, mais aussi le Carrousel des Mondes Marins ou plus récemment le Héron. Et malgré l'abandon récent du projet de l'Arbre aux Hérons, Pierre Orefice veut croire à un bel avenir pour les Machines à Nantes. Rencontre.

Vous partez en retraite après 17 ans à la tête des Machines de l'île. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Pierre Orefice : Je suis content de partir à la retraite, content de me reposer. Je reste co-auteur des Machines, donc en lien avec la vie des Machines et toute la partie artistique. Pendant deux ans, je continue à faire une passation avec Laurent Maréchal pour la programmation du festival "L'Été Indien aux Nefs". Donc, je garde 10 % de mon activité. Mais j'ai 69 ans et je suis content d'être à la retraite. Les Machines, c'est quand même 190 personnes en été, 110 personnes à temps plein. C'est un budget de près de 11 millions d'euros. C'est lourd et j'ai envie de retrouver du temps pour faire les choses que j'aime avec les gens que j'aime. Et surtout continuer avec François Delarozière à inventer une suite, parce qu'on sera toujours auteurs des Machines. Et il faut qu'on donne vie à ce projet, en tout cas qu'on sente que le projet est vivant.

Est-ce difficile de partir juste après le coup de massue de l'abandon définitif de l'Arbre aux Hérons ?

Non, moi je suis toujours positif. François [Delarozière], pareil. On pense plus à ce qu'on a à faire qu'à ce qu'on n'a pas réussi à faire. Dans la vie, on a des succès et des échecs. L'Arbre aux Hérons, ce n'est pas qu'un échec. Ça a été dix ans de la vie de la galerie des Machines. Et puis, il y a un lien très fort avec les Nantais. Et ça, on le vit tous les jours.

17 ans après leur création, les Machines sont devenues une grosse machine…

Oui, mais avec François [Delarozière], on se disait que quand on a commencé, pendant toute la période de construction de l'Éléphant, tout le monde pensait que c'était une connerie. Personne n'y croyait. Et le jour de sa sortie, 50.000 personnes l'ont accueilli. C'est devenu le symbole de Nantes. Et on avait tellement le nez collé à la vitre qu'on ne s'est pas rendu compte de l'emprise que ça prenait. Le jour où je m'en suis rendu compte, c'est en revenant sur l'autoroute de Paris. J'ai vu que le panneau d'entrée de la ville et c'était l'Éléphant. Et là je me suis dit, il s'est quand même passé quelque chose avec cette histoire-là.

Quelle est votre plus grande fierté ?

C'est un ensemble. Les dernières années ont été difficiles. Donc quand on est pris dans les problématiques et les critiques, quand les choses prennent cette allure-là, avec les campagnes dans la presse, etc., le seul moyen de retrouver l'optimisme, c'est dans le regard des visiteurs et dans ce qui se passe sur le terrain. Donc la force, on la puise de là. Et ça, on le doit aux gens. Mais pas qu'aux Nantais, les gens viennent du monde entier pour voir les Machines. On a encore des choses à dire et à faire, il faut qu'on continue ça.

Les Machines, dans 10 ans, vous les voyez comment ?

Oh, je n'en sais rien, on doit l'inventer. On a plusieurs pistes sur le feu. Je crois qu'on va réfléchir et on va trouver. Mais là, je ne peux pas vous dire quoi parce que je ne suis sûr de rien. Mais je sais dans quelle direction on va aller.

Alors qu'espérez-vous pour l'avenir des Machines ?

Que ça continue ! Je souhaite qu'on continue à émerveiller les gens et que le public soit là. On est là pour faire rêver les gens.