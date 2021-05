Le père de "La chenille qui fait des trous", Eric Carle, est mort

Son livre cultissime a bercé des générations d'enfants. L'auteur et illustrateur américain Eric Carle est mort à 91 ans. Le créateur d'une chenille gourmande, qui mange fruits, gâteau, fromage au fil des pages pour se transformer en papillon multicolore.

Un ouvrage troué, que des enfants ont dévoré. Tout comme "La chenille qui fait des trous" illustrée par l'Américain Eric Carle, mort dimanche dernier à 91 ans, a annoncé son entourage mercredi. C'est lui qui avait imaginé cette petite bête, qui mange une pomme, deux poires, trois prunes, un gâteau au chocolat, du fromage, croît au fil de l'histoire pour se transformer en magnifique papillon de toutes les couleurs. Un livre publié en 1969, traduit en 66 langues et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde entier.

Inspiré des plus grands comme Picasso

L'auteur s'inspirait de Paul Klee, Picasso, Matisse, mais voulait toucher les plus jeunes. "Certains enfants m'ont déjà dit "Ah ça, je sais le faire". Je prends cela comme le plus beau des compliments", racontait-il. Interrogé sur la popularité de son œuvre, il expliquait : "Je pense que c'est un livre d'espoir. Les enfants ont besoin d'espoir. Toi, petite chenille insignifiante, tu peux devenir un beau papillon et voler à travers le monde avec ton talent".

Au total, Eric Carle écrira plus de 70 livres, vendus à plus de 150 millions d'exemplaires. Nombre d'entre eux ont été traduits en français. Parmi les hommages sur les réseaux sociaux, celui de l'actrice Mia Farrow :