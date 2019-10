Le père du Serpent d'océan de Saint-Brévin est mort

Saint-Brevin-les-Pins, France

C'est à lui qu'on doit le Serpent d'océan, cette sculpture monumentale qui s'est installée il y a maintenant sept ans au bout de l'estuaire de la Loire, à Saint-Brévin-les-Pins. L'artiste chinois Huang Yong Ping vient de mourir à 65 ans.

Une oeuvre qui évolue en fonction des marées

C'est pour le festival Estuaire, en 2012, que l'oeuvre a été réalisée. En aluminium, d'une longueur totale de 130 mètres, le squelette du serpent se couvre et se découvre à chaque marée. À marée basse, on peut en faire le tour à pied, mais à marée haute, seul la tête et quelques vertèbres émergent de l'eau.