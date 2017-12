"On aurait préféré la neige!". C'est sûr, la carte postale aurait été plus magique. Mais c'est bien sous la pluie que le Père-Noël a fait son apparition dans le port de Cherbourg à bord du navire de l'association les Voiles écarlates. Quelques tours dans l'avant-port pour saluer les badauds massés sur les quais, et il mettait pied à terre, attendu avec impatience par les enfants et leurs parents.

A peine monté sur le quai, le Père-Noël entame sa distribution de bonbons. © Radio France - Benoît Martin

A bord d'une calèche, et précédé par plusieurs fanfares, le Père-Noël a ensuite rejoint le centre-ville distribuant les bonbons à la volée. Au total 400 kilos de friandises ont trouvé preneurs.