Le Père Noël ne viendra pas à Sous-Parsat cette année

Pendant 17 ans, le Père Noël a choisi ce petit village de la Creuse comme domicile. Mais cette année, l'attraction n'aura pas lieu car le couple à l'origine de l'évènement n'a plus la force de continuer et n'a trouvé personne pour continuer.

Sous-Parsat, France

C'est une attraction creusoise qui a fait briller les yeux de milliers d'enfants et d'adultes. Cette année, il n'y aura pas "Noël à Sous-Parsat". Pendant 17 ans, des habitants de toute la Creuse, mais aussi de Limoges, Poitiers ou encore Clermont-Ferrand sont venus par milliers pour voir gratuitement les décors et les illuminations installés dans toute la commune. Mais aujourd'hui, le couple à l'origine de cet évènement n'a plus la force de tout gérer.

Bernadette et Gabriel Chabrat, à l'origine de l'attraction de Noël à Sous-Parsat © Radio France - Sarah Vildeuil

L'aventure s'arrête

Dans la maison du Père Noël, tout est encore intact. " Il y a encore des décors, parce qu'on a un petit peu gros au cœur de tout décrocher !" Bernadette Chabrat regarde encore avec émerveillement les lutins, ours ou autre personnage féérique sur les murs. C'est avec cette maison que tout a commencé.

Les décors de la maison du Père Noël sont bien en place. © Radio France - Sarah Vildeuil

Mais aujourd'hui, personne ne veut reprendre la suite. Alors en janvier dernier, le couple a décidé d'arrêter.

C'était très lourd car avec mon mari, nous étions sur le terrain du 15 septembre au 15 janvier pour les rangements et tout.

Les mises en scènes, l'éclairage,... c'était le travail de seulement une dizaine de bénévoles qui ont tout mis en place principalement avec des subventions. Mais l'association Patrimoine et tourisme de Sous-Parsat n'avait pas assez pour assurer la sécurité des milliers de visiteurs. Chaque année, environ 5.000 personnes faisaient le déplacement. "C'était ma grosse préoccupation, raconte Bernadette, face à ce public énorme qui arrivait dans notre petite commune."

Définitivement terminé ?

En plus cette année, l'association n'aurait pas pu compter sur l'aide d'un service civique. Bernadette Chabrat tourne la page avec tristesse. "Si je vous raconte, un jour le Père Noël n'était plus là, je le voyais encore descendre sur le terrain ! rigole-t-elle. Quand on avait terminé l'animation, je me souviens avoir eu la gorge serrée en pensant, ce n'est pas vrai le Père Noël est parti. Vous voyez où j'en suis !" , dit-elle avec ses yeux rieurs.

Il fallait cet état d'esprit pour faire ce que nous avons fait je crois. Il fallait vraiment croire au Père Noël.

Alors, est-ce que cela veut dire que Noël à Sous-Parsat, c'est définitivement terminé ? "Il faut rester sur ce beau livre, sourit Bernadette, qui vient de se refermer. Mais un livre, c'est un livre, on peut l'ouvrir aussi."

Peut-être qu'un jour quelqu'un reprendra les rennes de "Noël à Sous-Parsat." Les personnes intéressées peuvent contacter l'association Patrimoine et tourisme de Sous-Parsat.