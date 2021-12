Le Père Noël ravit petits et grands au palais des comtes de Poitiers

Cela ne vous aura pas échappé, c'est bientôt Noël. Les villes se parent de décoration et dans certaines d'entre elle, le Père Noël vient même faire des apparitions. Au palais des comtes de Poitiers, il est venu ce samedi 11 décembre, et va y être en résidence quelques jours avant Noël.

Quand on voit la taille des trois cheminées dans l'ancienne salle de pas perdus du palais des comtes de Poitiers, on se dit tout de suite que le Père Noël n'aura ici aucune difficulté à venir déposer des cadeaux. C'est dans un fauteuil rouge et entouré de sapin qu'il est venu écouter, en nouveau suzerain, les listes de Noël des petits poitevins ce samedi 11 décembre. Une visite qui a ravi aussi bien les enfants, que les parents.

Il ne faut pas en douter, c'est bien le Père Noël LA star du petit marché qui a pris place dans l'ancien palais de justice. Dès son arrivée, tous les bambins ont accouru vers le bonhomme en rouge et à la barbe blanche. Ensuite, chacun a pu venir à côté de lui, ou même sur ses genoux pour les plus chanceux pour faire une photo et un brin de causette. La crise sanitaire étant toujours là, et même s'il n'y a aucun signe de contamination au covid chez les lutins, le Père Noël a gardé son masque. Une présence quand même nécessaire pour faire vivre l'esprit de Noël. "Surtout dans le contexte ou on est, c'est important d'avoir un peu de féerie et c'est toujours un plaisir de voir des grands sourires, des yeux qui brillent. C'est magique Noël. C'est un réel moment de plaisir et de bonheur à partager avec les familles pas que les enfants", témoigne le Père Noël.

Réenchenter aussi les parents

"Noël sans le Père Noël, ce n'est pas possible", estime Angélique, une maman. Une situation qui s'applique aussi aux adultes pour elle : "il faut garder notre âme d'enfant parce que sinon ... Surtout dans les périodes qu'on vit actuellement, il faut qu'on garde cette magie."

D'autres rendez-vous

Le Père Noël sera de retour au palais de comtes de Poitiers le mercredi 15 septembre, de 15 h à 18 h. Il viendra aussi du 18 au 24 décembre, aux même horaires. Vous pouvez aussi apporter des cadeaux à donner au Secours populaire qui a là un lieu de collecte pour offrir des présents aux plus démunis.