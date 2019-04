Le Périgord fait sa promotion dans les cinémas d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine

Par Corinne Duval, France Bleu Périgord

le clip cinéma de promotion de la Dordogne sera diffusé pendant deux semaines. A partir du 17 Avril, dans 267 salles pour la zone A ,et du 27 Avril dans 201 salles ,pour la zone C dans les salles de cinéma de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie.