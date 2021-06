Voici le programme de fête la musique en Dordogne

Des événements sont organisés dans tout le département de la Dordogne pour cette édition 2021 de la Fête de la musique. Pour tous, il faudra respecter un protocole sanitaire strict : le port du masque reste obligatoire et il faudra rester assis, mais pas d'heure pour rentrer le couvre-feu est levé ce dimanche 20 juin. En plus des festivités, de petits concerts pourront être organisés dans les salles des restaurants et des bars. Tout concert en terrasse est interdit par la préfecture.

A Montpon-Ménestérol , l'évènement est annulé

, l'évènement est annulé Périgueux :

- Parc de Vésone les Dj's à 18:30 : Collectiff Covid Mix, DJ Will P et (le très grand) Jean Lignerat

- Jardin de la Visitation dès 18:15 : c'est du jazz, du blues et du rock avec le conservatoire municipal, Jazza', Red Roost Blues Band et Crazy Bread

- Parc Gamenson, blues rock, folk et du hip-hop : Nemo Blues Band, Syron, The William Delaney Barry Band et Paryzyane.

Sarlat :

Au bar du Centre culturel de 18:30 à 21 heures : Catimini concert, "un drôle de moment" avec un concert live dont la programmation reste secrète jusqu'au dernier moment.

Bergerac :

Dès 17 heures au temple protestant de Bergerac avec des musiciens amateurs

Thiviers :

Place Foch de 17:30 à 22:30, concert d'accordéon, orchestre "Les Joyeux Thibériens" et "Paris-Londres"

Si vous souhaitez faire apparaître l'événement que vous organisez, contactez-nous à : thibault.delmarle@radiofrance.com (uniquement pour la fête de la musique 2021 en Dordogne)