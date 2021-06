L'ex-journaliste de "Bonjour Monsieur le Maire" et du "Petit Rapporteur" Pierre Bonte, 88 ans, est en Dordogne ce weekend pour la réunion du "cercle des périgourmands" qui fait la promotion du foie gras. Il a dit son amour du Périgord (et du foie gras) au micro de France Bleu.

"Le Périgord, l'une des plus françaises des régions" assure Pierre Bonte au cercle des "périgourmands"

Le foie gras ? Il l'aime "dans toutes les positions !". Pierre Bonte est en Dordogne ce weekend, à l'invitation du "cercle des Périgourmands" dont il est membre depuis deux ans. Créé en 2017 par l'association Foie gras du Périgord pour faire la promotion du foie gras, ce cercle réunit chaque année des personnalités publiques pour en faire des ambassadeurs du produit.

"Le Périgord c'est pour moi l'une des plus françaises des régions"

"Le Périgord c'est pour moi l'une des plus françaises des régions", assure Pierre Bonte au micro de France Bleu Périgord. "Il y a tout ici. L'art de vivre, les paysages magnifiques, et personnellement j'ai des souvenirs de rencontre et de reportages".

Le foie gras, c'est mi-cuit que je le préfère ou alors en escalope, mais à condition qu'il soit cuit avec l'art du rôtisseur !

Pierre Bonte, journaliste nordiste d'origine, c'est l'un des membres du mythique Petit Rapporteur sur TF1, l'émission satirique qui a connu un très grand succès dans les années 1970. Véritable "rural trotteur", il a été l'un des premiers à mettre à l'honneur la France rurale à la radio dans Bonjour Monsieur le Maire, son émission dans les années 60 sur Europe 1. Il est aujourd'hui âgé de 88 ans.

Lydia Ketty Naval, et Zinedine Soualem, à Brantôme ce samedi 19 juin. © Radio France - Nathalie Coursac

Dix nouvelles personnalités intronisées cette année

"L'un de mes premiers souvenirs, c'est un reportage à Saint-Germain-des-Prés, le village qui s'appelle comme le quartier parisien. J'avais rencontré des éleveurs de canards qui faisaient du foie gras, j'avais réalisé chez eux une recette, des magrets de canard au foie gras en les cuisant sur un grill, pour une émission qui s'appelait 'Les recettes de mon village'", explique Pierre Bonte.

Pour sa quatrième édition, l'association a également invité Magloire, les acteurs Emmanuel Quatra et Zinedine Soualem, ou encore les Masterchefs Philippe Mesuron, Anne Alassane et Philippe Escaïch. Dix nouvelles personnalités ont été intronisées cette année : Lydia Ketty Naval, une ancienne Claudette, Eric Laugérias des Grosses Têtes, Didier Gouraud, charcutier à Saint-Aulaye, Nicolas Rivière, chef du Radisson à la Réunion, Magloire, Alain Gardillou, le chef du Moulin-du-Roc à Brantôme, Anne Alassane, cheffe du Lanaud à Limoges.