Quinze jours après avoir remporté le prix de la chanson de l'année pour son titre "Maria, maria", Kendji Girac a dévoilé un nouveau single de prochain album ce jeudi 21 juin. Le chanteur périgourdin a profité de la fête de la musique sur France 2 et France Bleu pour interpréter ce qui sera peut-être un des tubes de l'été 2018.

Merci infiniment pour l'accueil royal que vous avez fait à mon nouveau single "Pour oublier" ce soir à #Nice ! C'est une chance d'avoir pu le sortir un si beau jour 🙏❤️☀️



Bonne #FeteDeLaMusique à tous 🎶 — Kendji Girac (@GIRACKENDJI) June 21, 2018

Ce titre a été composé par Renaud Rebillaud, collaborateur de Maitre Gims ou Black M et auteur du premier succès de Kendji "Color Gitano". Elle a été écrite par le chanteur Vianney. "On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour pour se vider la tête, pour oublier" dit la chanson qui sent bon l'été. La sortie de l'album de Kendji est prévue pour le 31 août.