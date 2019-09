Le permis de construire de l'Arena Futuroscope a été déposé ce vendredi près de Poitiers

Poitiers, France

La future grand salle à vocation sportive et culturelle d'une capacité de 6.000 places devait être inaugurée en décembre 2021. Arena Futuroscope pourra accueillir près de 110 événements chaque année avec 68 dates pour des spectacles culturels et sportifs. Le marché de partenariat entre le département de la Vienne et NGE Consessions a été signé ce vendredi après-midi et lie les deux entités pour 32 ans.

Signature du marché de partenariat © Radio France - Anne Tréguer

L'Arena Futuroscope accueillera les matches du PB 86

Le club de basket de Pro B de Poitiers, le PB 86, devrait y jouer tous ses matches à domicile. En 2024, l'Arena Futuroscope espère faire partie du dispositif des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et devenir centre de préparation.

Coût total de la future grande salle de la Vienne : 26 millions d'euros

Dix-neuf entreprises de la Vienne participeront à la construction de la grande salle dont le coût global est chiffré à vingt-six millions d'euros. Le département de la Vienne à l'initiative de ce projet participera à hauteur de vingt millions d'euros, Grand Poitiers pour cinq millions d'euros et l'Etat, un million d'euros.

Le permis de construire de la future grande salle de la Vienne a été déposé en maire de Chasseneuil-du-Poitou - Département de la Vienne

Le permis de construire a été déposé ce vendredi après midi en mairie de Chasseneuil-du-Poitou par Bruno Belin, président du département de la Vienne et Thierry Bodard, le directeur général de NGE Concessions.