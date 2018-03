Territoire de Belfort, France

L'Adapei 90 va former les salariés des maisons de quartiers et des centres culturels et sociaux pour accueillir des personnes handicapées. "On va donner au personnel accueillant le mode d'emploi, en quelque sorte. Les personnes en situation de handicap ont une manière plus spontanée de fonctionner, elles ont aussi des difficultés d'élocution, de parole. C'est surtout de la sensibilisation.", explique Nadia Laayssel, chargée de développement association au sein de l'ADAPEI du Territoire.

Un partenariat avec le conservatoire de Belfort

Il existe déjà depuis trois ans un partenariat avec le conservatoire de Belfort. Certains professeurs sont formés pour enseigner à des handicapés qui peuvent suivre les cours par eux même, sans être accompagnés.

Aurélien a 20 ans, il ne peut presque pas parler et ne sait pas lire mais tous les jeudis, il suit des cours de djembé et de xylophone avec son professeur au Conservatoire.

" C'est génial. Il est heureux. Il joue pour lui, il sent qu'il peut faire quelques chose - Chantal, mère d'Aurélien.

L'idée de cette série de partenariat est d'appliquer la loi sur le handicap de 2005, qui exige un accès à la culture, au divertissement et à la création pour tous. "Ce projet a pour objectif de les sortir de l'isolement pour qu'ils fassent leurs propres choix de vie", détaille Nadia Laayssel.

Si vous voulez soutenir ce projet, vous pouvez assister au concert caritatif du 10 mars à la maison du Peuple de Belfort. L'entrée est de 10 euros en prévente, de 12 euros sur place.