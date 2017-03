Le Pertuisien Pierre-Emmanuel Largeron est le "jeune espoir" des Français de l'étranger

Un violoniste pertuisien, Pierre-Emmanuel Largeron est un des "jeunes espoirs" des Français de l'étranger. Il est reçu ce mercredi à Paris.

Un Pertuisien est reçu au quai d'Orsay ce mercredi pour se faire remettre le trophée "jeune espoir" des Français de l'étranger. Ce trophée met en valeur l'action de ces jeunes Français hors de nos frontières ou une discipline qui valorise l'image de la France.

Il est récompensé pour sa capacité à évoluer dans une culture différente, et son intégration.

Pierre-Emmanuel Largeron, 25 ans est musicien, violoniste de formation. Ce Pertuisien termine un diplôme en musique contemporaine à l'université de Plymouth dans le sud-ouest de l'Angleterre. Cela fait déjà huit ans qu'il a franchi la Manche.

A 16 ans, il a décroché son premier prix de violon, et après une année à la Sorbonne, il est parti pour Londres. Et s'il s'est exilé c'est que "mon professeur de violon était à Londres, et pas à Paris!"

"Il y a une certaine ouverture musicale qu'on trouve en Angleterre. Il y a beaucoup beaucoup de pratiques musicales amateurs dans les familles au Royaume-Uni." - Pierre-Emmanuel Largeron

Il y a obtenu cinq ans plus tard un master en art et un diplôme d'honneur assorti de la plus haute mention de la Royal Academic of music. "Après deux années de concerts, j'ai souhaité poursuivre mes études au niveau doctorat à l'université de Plymouth", explique Pierre-Emmanuel Largeron.