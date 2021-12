Le Petit Futé récompense ses coups de cœur

Une trentaine de restaurateurs, chocolatiers ou artisans ont reçu des mains de Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims et d'Ulrich Loue, responsable d'édition du Petit Futé, le prix "Coup de cœur" du guide.

"Nous, notre rôle, c'est de mettre les professionnels en avant, résume Ulrich Loue. On a tous du s'adapter pendant le Covid, et on s'adapte toujours aujourd'hui. Donc c'était important d'être tous réuni pour se soutenir mutuellement."

Plusieurs nouveautés dans les pages

Cette deuxième édition de "Reims, escapades dans la Marne et les Ardennes" était l'occasion de dévoiler quelques changements. Notamment l'ajout des Ardennes et donc de ses bonnes adresses. Ulrich Loue se félicite de réunir les deux départements : "La Marne et les Ardennes se complètent vraiment bien. Les Ardennes, ce sont plus la verdure et les lacs. La Marne, c'est une force gastronomique avec le champagne."

Et au fil des chapitres, tout le monde s'y retrouve. Notamment Geoffrey Martin, fondateur de l'Artelier, une ébénisterie de luxe à Cernay-Les-Reims, qui fait partie des cinq personnalités coups de cœur : "Je ne m'y attendais pas. C'est toujours positif. Le Petit Futé nous apporte une certaine renommée."

En tout, le Petit Futé a référencé près de 700 adresses dans l'édition 2021-2022 du "City Book" rémois.