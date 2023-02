Le petit neveu de Joséphine Baker récompensé aux César

Il est le fils du metteur en scène Gilles Bouillon, et le petit neveu de l'artiste Joséphine Baker. L'acteur Bastien Bouillon, 37 ans, a reçu le prix du meilleur espoir masculin ce vendredi soir, lors de la 48ème cérémonie des César. Les jurés l'ont récompensé pour son rôle de policier à la PJ de Grenoble dans "La nuit du 12" de Dominik Moll.

Six statuettes

Dans le film, Bastien Bouillon interprète le rôle d'un inspecteur de la PJ, Yohan. Il enquête sur l'assassinat d'une jeune femme de 21 ans, brûlée vive une nuit alors qu'elle rentrait d'une soirée entre amies dans la région grenobloise. Mais le policier devient vite obsédé par l'affaire, au fil des interrogatoires, il ne parviendra jamais à retrouver l'assassin. Aux César, le film a remporté six prix en tout, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur .

Avec "La nuit du 12", Bastien Bouillon tient son premier vrai rôle principal. Il avait déjà joué des personnages de second plan dans des téléfilms ou des séries. Il avait également tourné aux côtés de Jérémie Elkaïm et Valérie Donzelli dans "La guerre est déclarée", "Main dans la main" et "Marguerite et Julien". Il était apparu dans "Le beau monde" de Julie Lopes-Curval avec Ana Girardot.