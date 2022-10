"Le petit peuple du potager", film tourné dans les Deux-Sèvres en compétition au FIFO

Les amateurs de nature ont rendez-vous à Ménigoute, dans les Deux-Sèvres, pendant six jours. C'est le début du FIFO ce jeudi 27 octobre, le festival international du film ornithologique. Au programme : salon, expos, sorties nature... et bien sûr les projections de films. Parmi les documentaires en compétition, "Le petit peuple du potager", réalisé par Guilaine Bergeret et Rémi Rappe, deux anciens de l'IFFCAM, l'école de cinéma animalier deux-sévrienne.

"Bienvenu dans une jungle luxuriante où s'épanouit une nature dense et foisonnante. Nul besoin de se rendre dans des contrées lointaines pour s'y aventurer. Ce petit jardin d'Eden est juste à notre porte : un potager. On y trouve bien plus que des légumes. C'est un refuge pour de petits animaux", dit la voix off dans la bande-annonce. "C'est un monde qui est à la fois très proche de nous mais qu'on ne connait pas forcément assez et qu'on ne peut pas forcément voir d'aussi près", explique Guilaine Bergeret.

"On a vécu avec nos acteurs"

Le film a été tourné dans les Deux-Sèvres, en partie à Exireuil, chez Christian Dupuis. "On voulait montrer un jardin avec une technique de permaculture. On a pu y tourner tout ce qui est plans larges", précise-t-elle.

Les plans studios eux ont été filmés chez la co-réalisatrice, à Saint-Germier. Une chambre de la maison a été investie par exemple par les bourdons. "On a vécu avec nos acteurs pendant tous ces mois de tournage", sourit Guilaine Bergeret. "C'était indispensable parce qu'on avait tellement de comportements. Il faut pouvoir les suivre tous. A un moment, on attendait que les chenilles se mettent en chrysalide. C'est vrai que dès fois le soir on est tranquille chez soi, il est 22h, on se dit qu'on va peut-être pas tarder à aller se coucher et d'un coup on voit que les chenilles vont se transformer donc c'est branle-bas de combat, on installe tout, les chenilles, les lumières, les caméras", raconte-t-elle.

"Le petit peuple du potager", une co-production franco allemande, a nécessité deux ans de tournage. Il a été diffusé sur Arte France en mai dernier et sur la première chaîne allemande l'ARD, "en prime time", se réjouit la co-réalisatrice. "Il a aussi une belle vie en festival. On a eu des prix. L'échange avec le public est super chouette à chaque fois. Les gens aiment plus les insectes qu'on ne le pense et puis surtout ils sont à la fois à la fois fascinés et amusés par cet univers-là c'est ce qu'on voulait".

Chenilles, bourdons, chrysopes, perce-oreilles... sont présents dans le film. - GUILAINE BERGERET & RÉMI RAPPE © LE PETIT PEUPLE DU POTAGER

"Leur laisser une place"

Des insectes qu'il faut protéger. "On ne sait même pas combien d'espèces d'insectes existent sur notre planète tellement ils sont nombreux. Mais c'est sûr qu'ils souffrent énormément notamment des pesticides". Et chacun peut jouer un rôle. "On peut laisser un coin en friche, des bouts de bois entassés. Ça ne fera pas tout mais c'est peut-être ce qu'on a oublié de faire ces dernières années, leur laisser une place", insiste Guilaine Bergeret.

Projection du film "Le petit peuple du potager" ce dimanche 30 octobre à 21 heures à Ménigoute. Le programme complet du FIFO est à retrouver ici .