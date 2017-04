"Le Petit Prince" traduit dans une 300ème langue

Le conte philosophique écrit par Antoine de Saint-Exupéry vient d’être traduit en hassanya, un dialecte arabe symbolique pour l’auteur. L’ouvrage est donc maintenant disponible en 300 langues, ce qui en fait le plus traduit au monde après la Bible.

"Le Petit Prince" est donc désormais disponible en 300 langues. La dernière en date, le hassanya. Le hassanya est la langue parlée dans le Sahara marocain, entre Oued Noun et le fleuve Sénégal en Mauritanie. Une langue peu connue du grand public mais qui a une importance toute particulière pour Antoine de Saint-Exupéry.

En effet, c'est au sud du Maroc, dans la zone où le hassanya est parlé que l’auteur du célèbre conte a puisé son inspiration. Antoine de Saint-Exupéry a effectué son service militaire au Maroc en 1921 avant d’y revenir en 1927 en tant que chef d’aéroplace de la compagnie Aéropostale Latécoère, justement à Cap Juby (actuelle Tarfaya), où les habitants parlent le hassanya.

C’est justement à Cap Juby qu’Antoine Saint-Exupéry se lance dans l’écriture. Il y écrit son tout premier roman "Courrier Sud". C’est aussi le climat aride de la zone qui a inspiré les décors du "Petit Prince", publié pour la première fois en 1943.

Le "Petit Prince" est donc le deuxième ouvrage le plus traduit après la Bible, vendu à 200 millions d’exemplaires, il est aussi le livre issu de la littérature française le plus connu et lu au monde.