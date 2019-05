Le petit train d'Artouste s'offre le grand bleu pour son nouveau départ

La saison a débuté ce jeudi 30 mai pour le petit train d'Artouste. La météo était idéale et le moment particulier puisque c'est désormais une régie municipale qui gère la remontée et le petit train.

Pau, France

Le petit train d'Artouste a redémarré ce jeudi sous le soleil et sans neige. C'est aussi le coup d'envoi de la régie municipale qui gère désormais à la fois la télécabine, le petit train et le domaine skiable. Le contrat avec Altiservice a été dénoncé par la commune de Laruns. Pour ce jeudi, la billetterie a enregistré plus de 400 passagers et ce grand weekend de l'ascension s'annonce au mieux. Il y a déjà des réservations pour samedi.

Jean-Christophe Lalanne le directeur de la régie municipale qui exploite le petit train d'Artouste Copier

L'objectif de la régie municipale c'est aussi que les touristes ne viennent pas que pour le petit train, mais pour pratiquer d'autres activités, comme la randonnée ou le VTT.

La haute montagne accessible à tous grâce au petit train - Jean Christophe Lalanne

Nous sommes en basse saison, les trains circulent entre 10 heures et 15 heures. Pour un adulte il faut compter 22 euros et pour une famille de quatre personnes 68 euros. Si vous souhaitez profiter du petit train pour faire une randonnée et rentrer en fin d'après-midi il en coûte 28 euros pour un adulte, 84 euros pour une famille.