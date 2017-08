Le petit train de Brive reviendra sans doute l'année prochaine

Le petit train touristique de Brive circule encore jusqu'à fin septembre. Depuis mai dernier, il arpente les boulevards et les rues de la cité gaillarde. Une première pour la commune. Avec un succès mitigé mais qui ne devrait pas empêcher une deuxième saison.

Depuis le 6 mai dernier un petit train circule dans les rues de Brive. En une demi-heure il fait le tour des lieux emblématiques de la cité gaillarde. Sans oublier les vieilles rues anciennes et étroites de la ville. Un audio-guide accompagne la visite. C'est la première fois que la commune et l'office de tourisme proposent cette façon plutôt agréable de découvrir Brive.

La fréquentation a suivi la météo

Il y a certes eu du monde parfois. Mais le patron de l'entreprise prestataire du petit train, Roger Bessat reconnaît que "cela n'a pas été autant qu'espéré". "Autant on va bien travailler quand il fait un peu gris, pas trop chaud et qu'il ne pleut pas, précise Olivier Fourty, le conducteur du train. Autant quand il a fait très chaud, la lourdeur a fait que les gens sont restés chez eux, et quand il pleut, eh bien il pleut !" Mais Olivier Fourty, habitué de conduire ces trains depuis de nombreuses années, estime qu'il ne faut pas s'inquiéter. "Avec une belle ville comme ça, ça marchera". Même analyse de Roger Bessat qui, avant même avoir fait un bilan compté de la fréquentation, annonce qu'il y a toutes les chances pour que le petit train revienne la saison prochaine.